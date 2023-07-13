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Обменные пункты обновили курсы валют: сколько стоят евро и доллар

Фото: курс доллара не изменился (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины сегодня не изменился. Единая европейская валюта продолжает дорожать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 13 июля средний курс доллара по Украине составляет 37,40 гривен, курс евро вырос на 20 копеек до 41,45 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 36,90 гривен, евро по 40,75 гривен.

Официальный курс доллара НБУ зафиксирован 21 июля прошлого года - 36,5686 гривен за доллар. Официальный курс евро на 13 июля составляет 40,2803 гривен за евро (+0,1133 гривен).

Ситуация на межбанке

На межбанковском валютном рынке на прошлой неделе росли как спрос, так и предложение долларов. Это привело к тому что НБУ сократил продажу долларов из резервов до 472 млн долларов (по сравнению с 520 млн долларов неделей ранее).

В первом полугодии 2023 года чистая продажа иностранной валюты Национальным банком составила 12,3 млрд долларов, что соответствует около 2 млрд долларов в месяц.

Однако эти расходы компенсируются за счет международной помощи.

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