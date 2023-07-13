ua ru
Чт, 13 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Обмінні пункти оновили курси валют: скільки коштують євро та долар

Новость на русском →
Україна, Четвер 13 липня 2023 11:01
Обмінні пункти оновили курси валют: скільки коштують євро та долар Фото: курс долара не змінився (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України сьогодні не змінився. Єдина європейська валюта продовжує дорожчати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 13 липня середній курс долара по Україні становить 37,40 гривень, курс євро зріс на 20 копійок до 41,45 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 36,90 гривні, євро по 40,75 гривні.

Офіційний курс долара НБУ зафіксовано 21 липня минулого року - 36,5686 гривень за долар. Офіційний курс євро на 13 липня становить 40,2803 гривні за євро (+0,1133 гривні).

Обмінні пункти оновили курси валют: скільки коштують євро та долар

Ситуація на міжбанку

На міжбанківському валютному ринку минулого тижня зростали як попит, так і пропозиція доларів. Це призвело до того, що НБУ скоротив продаж доларів із резервів до 472 млн доларів (порівняно з 520 млн доларів тижнем раніше).

У першому півріччі 2023 року чистий продаж іноземної валюти Національним банком склав 12,3 млрд доларів, що відповідає близько 2 млрд доларів на місяць.

Проте, ці витрати компенсуються за рахунок міжнародної допомоги.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Курс євро
NEWS
Пошкоджені багатоповерхівки та жертва у Києві, вибухи в регіонах: наслідки нічної атаки
Пошкоджені багатоповерхівки та жертва у Києві, вибухи в регіонах: наслідки нічної атаки
DAILY
Запрошення після війни. Чим закінчився для України саміт НАТО у Вільнюсі
Мілан Лєліч, Юлія Акимова Запрошення після війни. Чим закінчився для України саміт НАТО у Вільнюсі