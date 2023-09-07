Обмін військовою допомогою між Росією та КНДР призведе до подальшої ізоляції країн, - Харріс

Обмін військовою підтримкою між Північною Кореєю і Росією для використання у війні проти України був би "величезною помилкою".

Про це заявила віце-президент Сполучених Штатів Камала Харріс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За її словами, для Росії було б ознакою відчаю шукати допомоги у Північної Кореї, і це призведе до подальшої ізоляції обох країн.

"Я думаю, що це було б величезною помилкою. Думка про те, що вони будуть поставляти боєприпаси з цією метою, - це була б величезна помилка. Я також твердо переконана, що і для Росії, і для Північної Кореї це призведе до подальшої ізоляції", - заявила Харріс.

При цьому віцепрезидентка США зазначила, що Росія у великому розпачі.

"Цілком очевидно, що Росія... очевидно, що вона у великому розпачі. Вони вже пережили стратегічний провал. Тільки подумайте, на початку всього цього, півтора року тому, аналітики говорили, що все закінчиться за лічені дні. А українці все ще б'ються", - заявила Харріс.

Співпраця між Росією та КНДР

Північна Корея відкрито підтримує російську агресію проти України, а з початку року, за інформацією США, постачала боєприпаси бойовикам ПВК "Вагнера".

В останні дні американські офіційні особи попереджають, що переговори про постачання зброї між Росією та Північною Кореєю активно просуваються, а в одному з повідомлень йдеться, що Кім Чен Ин планує відвідати Росію цього місяця, щоб зустрітися з президентом Володимиром Путіним та обговорити питання про постачання Москві зброї на її військові дії.

Нещодавно секретар Держдепу США Ентоні Блінкен заявив, що накладе додаткові санкції на КНДР або будь-яку іншу країну, яка постачатиме зброю росіянам.

Водночас радник Білого дому з нацбезпеки Джейк Салліван попередив Кім Чен Іна, що КНДР заплатить ціну за постачання Росії зброї для використання в Україні.

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