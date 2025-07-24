Обмін полоненими: СБУ показала ексклюзивне відео

Служба безпеки України показала ексклюзивне відео з обміном полоненими, який відбувся 23 липня з Росією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.
"Сьогоднішній обмін - це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та інших уповноважених структур, які виконали доручення Президента України Володимира Зеленського", - ідеться у заяві.
В СБУ процитували слова президента України Володимира Зеленського про те, що держава розраховує на повноцінну реалізацію домовленості з гуманітарних питань, які були досягнуті на зустрічі в Стамбулі.
"Життя кожного українця - найвища цінність! Працюємо над тим, аби виконати доручення Президента України і повернути з полону усіх громадян нашої держави", - підсумували в СБУ.
Нагадаємо, Україна та Росія провели новий етап обміну полоненими, який є вже дев'ятим у рамках попередніх домовленостей у Стамбулі.
Додому повернулися тяжкохворі та тяжкопоранені захисники. За всі етапи останніх стамбульських домовленостей повернуто понад тисячу українців.
За словами очільника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова, повернуто воїнів, які тривалий час утримувалися в жорстких умовах і потребували невідкладної медичної допомоги.
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