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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Обмен пленными: СБУ показала эксклюзивное видео

Фото: обмен пленными 23 июля (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Мария Рагуткина

Служба безопасности Украины показала эксклюзивное видео с обменом пленными, который состоялся 23 июля с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

"Сегодняшний обмен - это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, Координационного штаба по обращению с военнопленными и других уполномоченных структур, которые выполнили поручение Президента Украины Владимира Зеленского", - сказано в заявлении.

В СБУ процитировали слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что государство рассчитывает на полноценную реализацию  договоренности по гуманитарным вопросам, которые были достигнуты на встрече в Стамбуле.

"Жизнь каждого украинца - самая высокая ценность! Работаем над тем, чтобы выполнить поручение Президента Украины и вернуть из плена всех граждан нашего государства", - подытожили в СБУ.

Обмен пленными между Украиной и РФ 23 июля

Напомним, Украина и Россия провели новый этап обмена пленными, который является уже девятым в рамках предыдущих договоренностей в Стамбуле.

Домой вернулись тяжелобольные и тяжелораненые защитники. За все этапы последних стамбульских договоренностей возвращены более тысячи украинцев.

По словам главы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова, возвращены воины, которые длительное время содержались в жестких условиях и нуждались в неотложной медицинской помощи.

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