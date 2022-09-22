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Обмін полоненими: 5 командирів перебуватимуть під захистом у Туреччині до кінця війни

Фото: 5 командирів перебуватимуть під захистом у Туреччині до кінця війни (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

П'ятеро офіцерів, які керували захистом Маріуполя, до перемоги України у війні перебуватимуть в Туреччині під особистою протекцією глави держави Реджепа Ердогана.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента Володимира Зеленського.

"Ми повернули 5 бойових командирів, за яких довелося поборотися найбільше та найскладніше. Їм загрожувало найжорстокіше. 5 супергероїв. В обмін ми віддали 55 тих, хто не заслуговує ні жалю, ні співчуття", - зазначив український лідер.

Зеленський розповів, що Україна домовилася з Туреччиною і 5 командирів будуть перебувати у повній безпеці, у комфортних умовах і під особистою протекцією Реджепа Ердогана до кінця війни.

"Ми забезпечимо їхнім родинам можливість з ними бачитися", - наголосив президент.

Український лідер додав, що мовиться про:

  • Дениса Прокопенка;
  • Святослава Паламара;
  • Сергія Волинського;
  • Олега Хоменка;
  • Дениса Шлегу.

Своєю чергою Ердоган у розмові з журналістами в Нью-Йорку вказав, що обмін полоненими відбувся внаслідок переговорів із президентами України Володимиром Зеленським і Росії Володимиром Путіним.

За його словами, обмін полоненими досягнутий за посередництва Туреччини та є важливим кроком на шляху до припинення війни.

Нагадаємо, у рамках обміну полоненими між Україною та Росією було повернуто 215 наших військових, з яких 108 - бійці "Азову".

До слова, звільнили з полону також 10 іноземних воїнів, які служили у лавах ЗСУ. Серед них є й ті, яких "засудили" до смертної кари у так званій "ДНР".

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Обмін полоненимиВійна Росії проти України