Обмін полоненими: 5 командирів перебуватимуть під захистом у Туреччині до кінця війни

"Ми повернули 5 бойових командирів, за яких довелося поборотися найбільше та найскладніше. Їм загрожувало найжорстокіше. 5 супергероїв. В обмін ми віддали 55 тих, хто не заслуговує ні жалю, ні співчуття", - зазначив український лідер.

Зеленський розповів, що Україна домовилася з Туреччиною і 5 командирів будуть перебувати у повній безпеці, у комфортних умовах і під особистою протекцією Реджепа Ердогана до кінця війни.

"Ми забезпечимо їхнім родинам можливість з ними бачитися", - наголосив президент.

Український лідер додав, що мовиться про:

Дениса Прокопенка;

Святослава Паламара;

Сергія Волинського;

Олега Хоменка;

Дениса Шлегу.

Своєю чергою Ердоган у розмові з журналістами в Нью-Йорку вказав, що обмін полоненими відбувся внаслідок переговорів із президентами України Володимиром Зеленським і Росії Володимиром Путіним.

За його словами, обмін полоненими досягнутий за посередництва Туреччини та є важливим кроком на шляху до припинення війни.