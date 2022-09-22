Обмен пленными: 5 командиров будут находиться под защитой в Турции до конца войны

"Мы вернули 5 боевых командиров, за которых пришлось побороться больше всего и сложнее всего. Им угрожало жесточайшее. 5 супергероев. В обмен мы отдали 55 тех, кто не заслуживает ни жалости, ни сострадания", - отметил украинский лидер.

Зеленский рассказал, что Украина договорилась с Турцией и пять командиров будут находиться в полной безопасности, в комфортных условиях и под личной протекцией Реджепа Эрдогана до конца войны.

"Мы обеспечим их семьям возможность с ними видеться", - подчеркнул президент.

Украинский лидер добавил, что говорится о:

Денисе Прокопенко;

Святославе Паламаре;

Сергее Волынском;

Олеге Хоменко;

Денисе Шлеге.

В свою очередь Эрдоган в разговоре с журналистами в Нью-Йорке указал, что обмен пленными произошел в результате переговоров с президентами Украины Владимиром Зеленским и России Владимиром Путиным.

По его словам, обмен пленными достигнут при посредничестве Турции и является важным шагом на пути к прекращению войны.