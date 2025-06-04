Обмін полоненими "1200 на 1200": Мединський відповів, коли РФ готова почати

Мединський під час наради російського диктатора Володимира Путіна з урядом розповів, що Україна і Росія зараз узгоджують "остаточні цифри за партітетом".

"Ми припускаємо, що це буде 1200 осіб із кожного боку, і це знову буде найбільший обмін військовополоненими. Почати готові 7, 8, 9 червня", - уточнив він.

За його словами, Росія вже нібито "повністю готова" до такого обміну.