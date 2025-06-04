Обмін полоненими "1200 на 1200": Мединський відповів, коли РФ готова почати

Україна і Росія можуть провести найбільший обмін полоненими з початку війни. У Москві планують почати 7-9 червня.
Про це заявив помічник російського диктатора, глава делегації РФ Володимир Мединський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс".
Мединський під час наради російського диктатора Володимира Путіна з урядом розповів, що Україна і Росія зараз узгоджують "остаточні цифри за партітетом".
"Ми припускаємо, що це буде 1200 осіб із кожного боку, і це знову буде найбільший обмін військовополоненими. Почати готові 7, 8, 9 червня", - уточнив він.
За його словами, Росія вже нібито "повністю готова" до такого обміну.
Нагадаємо, під час другого раунду переговорів у Стамбулі, який відбувся 2 червня, Україна і Росія домовилися про новий обмін військовополоненими.
Президент України Володимир Зеленський розповів, що планується обміняти "1000 на 1000" і додатково "200 на 200".
За його словами, списками імен сторони обміняються цього тижня.
Водночас уже сьогодні, 4 червня, Зеленський розповів, що перші два обміни можуть відбутися вже 7-8 червня.
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