UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Обмін полонених. Росія здебільшого отримує своїх колишніх в'язнів, - Коордштаб

Фото: иРосія здебільшого отримує своїх колишніх в'язнів (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Під час російсько-українського обміну полоненими Росія здебільшого отримує своїх колишніх в'язнів.

Про це розповів представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Більшість тих російських військовослужбовців, які потрапляють у полон - це ті, хто воює на передньому краї. Росія, як ми знаємо, кидає туди дуже багато колишніх в’язнів, які підписали контракти з Міністерством оборони РФ", - сказав він.

Яценко також зауважив, що в українських таборах для військовополонених перебувають "досить багато" окупантів з підрозділів "Шторм-Z" і різних так званих приватних військових компаній.

"Логічно, що більшість тих, кого ми віддаємо це колишній російські в’язні", - сказав він.

Обмін полоненими 3 січня

Нагадаємо, що 3 січня між Україною та Росією пройшов найбільший обмін полоненими з початку повномасштабного вторгнення. Україні вдалося повернути додому 230 захисників

Цей обмін полоненими пройшов після тривалої паузи. Росія довго блокувала процес обміну. Зазначимо, що це вже 49-й обмін полоненими з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну та перший у 2024 році. Наразі Україні вдалося повернути додому 2828 захисників.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти Україниокупанти