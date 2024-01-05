Обмен пленных. Россия в основном получает своих бывших заключенных, - Коордштаб

"Большинство тех российских военнослужащих, которые попадают в плен - это те, кто воюет на переднем крае. Россия, как мы знаем, бросает туда очень много бывших заключенных, которые подписали контракты с Министерством обороны РФ", - сказал он.

Яценко также отметил, что в украинских лагерях для военнопленных находятся "достаточно много" оккупантов из подразделений "Шторм-Z" и различных так называемых частных военных компаний.

"Логично, что большинство тех, кого мы отдаем это бывший российские заключенные", - сказал он.

Обмен пленными 3 января

Напомним, что 3 января между Украиной и Россией прошел самый большой обмен пленными с начала полномасштабного вторжения. Украине удалось вернуть домой 230 защитников

Этот обмен пленными прошел после продолжительной паузы. Россия долго блокировала процесс обмена. Это уже 49-й обмен пленными с начала полномасштабного вторжения России в Украину и первый в 2024 году. В настоящее время Украине удалось вернуть домой 2828 защитников.

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