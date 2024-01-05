RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Обмен пленных. Россия в основном получает своих бывших заключенных, - Коордштаб

Фото: иРоссия в основном получает своих бывших узников (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Во время российско-украинского обмена пленными Россия в основном получает своих бывших заключенных.

Об этом рассказал представитель Координационного штаба по обращению с военнопленными Петр Яценко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Большинство тех российских военнослужащих, которые попадают в плен - это те, кто воюет на переднем крае. Россия, как мы знаем, бросает туда очень много бывших заключенных, которые подписали контракты с Министерством обороны РФ", - сказал он.

Яценко также отметил, что в украинских лагерях для военнопленных находятся "достаточно много" оккупантов из подразделений "Шторм-Z" и различных так называемых частных военных компаний.

"Логично, что большинство тех, кого мы отдаем это бывший российские заключенные", - сказал он.

Обмен пленными 3 января

Напомним, что 3 января между Украиной и Россией прошел самый большой обмен пленными с начала полномасштабного вторжения. Украине удалось вернуть домой 230 защитников

Этот обмен пленными прошел после продолжительной паузы. Россия долго блокировала процесс обмена. Это уже 49-й обмен пленными с начала полномасштабного вторжения России в Украину и первый в 2024 году. В настоящее время Украине удалось вернуть домой 2828 защитников.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украиныокупанти