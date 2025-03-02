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В обмін на гарантії безпеки. Волц озвучив ідею можливих поступок у переговорах України та РФ

Фото: радник президента США з нацбезпеки Майк Волц (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В США озвучили можливий підхід до переговорів між Україною та Росією. Він включає поступки в обмін на гарантії безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

На запитання про те, яких поступок від російського диктатора Володимира Путіна очікують США, радник президента США з нацбезпеки Майк Волц зауважив, що вони могли б бути територіальними в замін на гарантії безпеки в майбутньому.

"Ми не можемо отримати жодної конкретики від українців, але це очевидно, будуть якогось роду територіальні поступки для гарантій безпеки на майбутнє", - наголосив він.

Він також зазначив, що гарантії безпеки з боку США "будуть предметом переговорів" та зауважив, що Сполучені Штати не бачать Україну в НАТО

"Одне зрозуміло - ми не бачимо Україну в НАТО, тому що це автоматично втягне американські війська (в Україну, - ред.)", - підкреслив він.

 

Нагадаємо, що раніше сьогодні радник президента США з нацбезпеки Майк Волц заявив, що на сьогодні США не бачить Україну членом НАТО.

Зауважимо також, що раніше сьогодні держсекретар США Марко Рубіо звинуватив Зеленського у "зриві зусиль" щодо мирних переговорів.

Крім того, ми також писали, що у Трампа відповіли, чи хочуть зміни президента України.

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