У Путіна повідомили деталі звільнення американця Фогеля

"Як і раніше, ми повідомляли останнім часом, по лінії відповідних відомств було інтенсифіковано роботу, були контакти, і результатом цих контактів стало звільнення Фогеля, а також одного з громадян Російської Федерації, якого наразі утримують у місцях позбавлення волі в США", - заявив Пєсков.

За його словами, росіянина буде звільнено "днями". Однак його імені представник Кремля не назвав.

Натомість Пєсков додав, що такі домовленості "навряд чи здатні стати переломним моментом, але водночас по крихті це певні кроки з нарощування тієї самої взаємної довіри, яка зараз перебуває на найнижчій точці".