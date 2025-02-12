У Путина сообщили детали освобождения американца Фогеля

"Как и ранее, мы сообщали в последнее время, по линии соответствующих ведомств была интенсифицирована работа, были контакты, и результатом этих контактов стало освобождение Фогеля, а также одного из граждан Российской Федерации, который в настоящее время содержится в местах лишения свободы в США", - заявил Песков.

По его словам, россиянин будет освобожден "на днях". Однако его имени представитель Кремля не назвал.

Зато Песков добавил, что такие договоренности "вряд ли способны стать переломным моментом, но в то же время по крупице это определенные шаги по наращиванию того самого взаимного доверия, которое сейчас находится на самой низкой точке".