В обмен на освобожденного американского учителя Марка Фогеля в РФ вернется россиянин. Мужчина ранее находился в тюрьме в США.
Об этом заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Meduza.
"Как и ранее, мы сообщали в последнее время, по линии соответствующих ведомств была интенсифицирована работа, были контакты, и результатом этих контактов стало освобождение Фогеля, а также одного из граждан Российской Федерации, который в настоящее время содержится в местах лишения свободы в США", - заявил Песков.
По его словам, россиянин будет освобожден "на днях". Однако его имени представитель Кремля не назвал.
Зато Песков добавил, что такие договоренности "вряд ли способны стать переломным моментом, но в то же время по крупице это определенные шаги по наращиванию того самого взаимного доверия, которое сейчас находится на самой низкой точке".
Напомним, что вчера, во вторник, 11 февраля, Россия освободила из тюрьмы учителя-американца Марка Фогеля.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп после этого обмена выразил надежду, что освобождение Москвой американца ознаменует "начало отношений", которые положат конец войне в Украине.
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