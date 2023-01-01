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Старі гривні з 1 січня почали замінювати на банкноти та монети нового зразка

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Україна, Неділя 01 січня 2023 14:39
Старі гривні з 1 січня почали замінювати на банкноти та монети нового зразка Фото: гривні номіналом 5 та 10 гривень замінять на монети (bank.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк з 1 січня 2023 року розпочав поступово вилучати з обігу паперові банкноти номіналами 5, 10, 20 та 100 гривень зразків 2003-2007 років. Їх замінять на монети 5 та 10 гривень та банкноти 20 та 100 гривень нового покоління.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Як відбуватиметься поступова заміна

НБУ спільно з банками розпочне поступове вилучення з готівкового обігу зазначених банкнот, зокрема:

  • банки України не видаватимуть із кас такі банкноти за всіма видами готівкових операцій;
  • НБУ припинить підкріплювати такими банкнотами каси банків.

Як наслідок, потрапляючи в банки, банкноти попереднього покоління не будуть більше повертатися в обіг, а вилучатимуться з обігу та передаватимуться до НБУ для подальшої утилізації.

"Проте такі банкноти залишаються дійсними платіжними засобами. Громадяни зможуть продовжувати ними розраховуватися без обмежень, їх не потрібно буде спеціально обмінювати",- йдеться в повідомленні.

Водночас поступово в обігу банкнот попереднього покоління ставатиме дедалі менше, а їх місце займатимуть відповідні "сріблясті" монети номіналом 5 та 10 гривень зразка 2018 року та оновлені банкноти номіналом 20 та 100 гривень.

Нагадаємо, Національний банк України планує спростити готівкові розрахунки за допомогою вилучення з обігу старих монет і банкнот. Номінальний ряд гривні скоротиться з 17 до 12 одиниць.

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Національний банк України
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