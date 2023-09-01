UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

На обмін дрібних монет та банкнот старих зразків залишився місяць: як це зробити

Фото: обмін дрібних монет та банкнот старих зразків завершиться 30 вересня  (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Обміняти дрібні монети та банкноти гривні старих зразків до 2003 року, що вилучаються з готівкового обігу, можна до 30 вересня 2023 року. Після цього вони вже не обмінюватимуться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Як зазначається в повідомленні, йдеться про розмінні монети номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок та банкноти номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень зразків до 2003 року всіх років випуску.

Куди звертатися

До Національного банку України:

  •  Києві: Контрактова пл., 2А;
  • у Дніпрі: вул. Воскресенська, 13;
  • у Львові: вул. Коперника, 4;
  • у Одесі: вул. Рішельєвська, 8;
  • у Харкові: Театральна пл., 1;
  • у Хмельницькому: вул. Володимирська, 91.

До уповноважених банків: Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк, ПУМБ. Актуальну інформацію, в яких відділеннях та філіях можна здійснити обмін, потрібно дізнаватися на офіційних сайтах цих банків.

Обміняти такі розмінні монети та банкноти на інші монети і банкноти всіх номіналів, що перебувають в обігу, в сумах, кратних 10 копійкам (для розмінних монет), громадяни зможуть без стягнення плати.

Вилучення банкнот та монет з обігу

Нагадаємо, що з 1 жовтня 2019 року монети 1, 2 та 5 копійок перестали бути платіжним засобом та вилучаються з готівкового обігу.

Також з 1 жовтня 2020 року з обігу вилучаються монети номіналом 25 копійок та завершується процес вилучення банкнот номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень зразків до 2003 року всіх років випуску.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк Українимонети