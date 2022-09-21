ua ru
Ср, 21 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Зеленський звернеться до Генасамблеї ООН: чого чекати від виступу президента

Новость на русском →
Середа 21 вересня 2022 06:00
Зеленський звернеться до Генасамблеї ООН: чого чекати від виступу президента Фото: Президент України Володимир Зеленський виступить на Генасамблеї ООН дистанційно (president.gov.ua)
Автор: Анна Березіна

Сьогодні на Генасамблеї ООН Володимир Зеленський звернеться до світових лідерів. Президент анонсував "важливі сигнали" від України у своєму виступі. Він відбудеться у форматі онлайн у другій половині дня.

Про що може заявити Зеленський у зверненні до Генасамблеї – у матеріалі РБК-Україна.

Виняток для Зеленського

Генеральна Асамблея ООН дозволила президенту України виступити на тижні високого рівня в дистанційному режимі, а не особисто.

Володимир Зеленський звернеться до учасників сесії із заздалегідь записаною заявою. Його ім'я значиться у списку промовців 7-го пленарного засідання, що стартує 21 вересня о 15:00 (22:00 за Києвом).

Роблячи виняток для Зеленського, Асамблея взяла до уваги обставини, через які глави країн-членів ООН не можуть бути присутніми на сесії особисто - "внаслідок іноземного вторгнення, що продовжується, агресії, військових дій, які не дозволяють їм безпечно залишити свої країни і повернутися в них, або через необхідність виконувати свої обов'язки та функції в галузі національної оборони та безпеки".

За це рішення проголосувала більшість делегацій. 19 країн утрималися, а 7 були проти, зокрема й Росія.

Чого очікувати від виступу президента

Глава України пообіцяв, що на Генасамблеї пролунають "важливі сигнали" від нашої країни.

У своєму зверненні президент може говорити про трибунал для росіян, механізм для відшкодування Україні збитків від російської агресії, необхідність визнання РФ країною-спонсором тероризму.

Так, у недавньому інтерв'ю Reuters Володимир Зеленський заявив, що на Генеральній Асамблеї ООН мають бути ухвалені кілька резолюцій. При цьому максимально важливими є два пункти:

  • знайти правильне рішення та підтримати резолюцію щодо механізму відшкодування грошей Україні від країни-агресора за рахунок її активів;
  • ухвалити резолюцію про створення спеціального трибуналу щодо осіб, які вчиняли злочини в Україні.

Президент також зазначив, що у США на рівні ООН слід окремо обговорювати питання про визнання Росії державою-спонсором тероризму.

Крім свого звернення на Генасамблеї ООН, Володимир Зеленський також буде присутній на онлайн-зустрічі з партнерами та інвесторами зі США.

Також заплановано його участь у саміті з питань продовольчої безпеки. "Це принципово важливий елемент глобальної безпеки, і Україні є що сказати", - анонсував президент.

Україна на Генасамблеї

Українська делегація вирушила на тиждень високого рівня Генасамблеї ООН на чолі із міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Серед завдань делегації – зміцнення міжнародної коаліції на підтримку України, притягнення РФ до міжнародної відповідальності за її злочини, активізація відносин із країнами Глобального Півдня.

У рамках 77-ї сесії Асамблеї заплановано низку важливих заходів та зустрічей за участю українських представників. 22 вересня відбудеться засідання Ради безпеки ООН, на якому розглянуть ситуацію в Україні у зв'язку з триваючою повномасштабною агресією Росії.

Нагадаємо, глава МЗС України Дмитро Кулеба виключив можливість зустрічі зі своїм колегою Сергієм Лавровим у США під час Генасамблеї.

Раніше повідомлялося, що Україна запропонує союзникам проголосувати на Генасамблеї ООН резолюцію про конфіскацію російських активів в якості репарацій за розв'язану війну.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський ООН
NEWS
Путін може готуватися до проведення мобілізації, - Білий дім
Путін може готуватися до проведення мобілізації, - Білий дім
DAILY
Братські могили, катування та руїни. Що Росія залишила в Ізюмі за півроку окупації
Анастасія Рокитна, Віталій Носач Братські могили, катування та руїни. Що Росія залишила в Ізюмі за півроку окупації