Ограничить право вето "в случае массовых преступлений": Макрон предложил реформировать Совбез ООН

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .

Соответствующее заявление французский лидер сделал во время 77 сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Мне хотелось бы, чтобы мы наконец-то занялись реформой Совета безопасности, чтобы она была более представительной, чтобы работали новые постоянные члены. И чтобы она действительно могла играть свою роль, ограничивая использование права вето в случае массовых преступлений", - отметил Макрон.

По его словам, речь не идет о выборе между Востоком и Западом. Все, кто с уважением относится к статусу ООН и общим ценностям, должны быть ответственны.

Страны, избравшие нейтральную позицию по войне в Украине совершают "историческую ошибку".

Президент Франции подчеркнул, что они "становятся сообщниками современного империализма и цинизма". Ведь борьба украинцев - это борьба во имя мира и защиты территориальной целостности каждого государства.

"Россия пытается утвердить двойные стандарты, но война в Украине не должна быть конфликтом, к которому кто-то останется безразличным. Каждая страна должна сыграть свою роль, чтобы остановить российскую агрессию", - подчеркнул политик.

Макрон добавил, что не может быть мирового порядка и устойчивого мира, если в основу не положены принципы уважения суверенитета и народов.

"Наши ценности универсальны, поэтому они никогда не должны стоять на службе силы, которая нарушает эти принципы. В последние годы мы очень либерально поступаем с этими ценностями, и это ошибка", - подитожил французский лидер.