ua ru
Ср, 21 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Ограничить право вето "в случае массовых преступлений": Макрон предложил реформировать Совбез ООН

Новина українською →
Среда 21 сентября 2022 06:45
Ограничить право вето "в случае массовых преступлений": Макрон предложил реформировать Совбез ООН Фото: Президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал ограничить использование права вето в Совбезе Организации Объединенных Наций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

Соответствующее заявление французский лидер сделал во время 77 сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Мне хотелось бы, чтобы мы наконец-то занялись реформой Совета безопасности, чтобы она была более представительной, чтобы работали новые постоянные члены. И чтобы она действительно могла играть свою роль, ограничивая использование права вето в случае массовых преступлений", - отметил Макрон.

По его словам, речь не идет о выборе между Востоком и Западом. Все, кто с уважением относится к статусу ООН и общим ценностям, должны быть ответственны.

Страны, избравшие нейтральную позицию по войне в Украине совершают "историческую ошибку".

Президент Франции подчеркнул, что они "становятся сообщниками современного империализма и цинизма". Ведь борьба украинцев - это борьба во имя мира и защиты территориальной целостности каждого государства.

"Россия пытается утвердить двойные стандарты, но война в Украине не должна быть конфликтом, к которому кто-то останется безразличным. Каждая страна должна сыграть свою роль, чтобы остановить российскую агрессию", - подчеркнул политик.

Макрон добавил, что не может быть мирового порядка и устойчивого мира, если в основу не положены принципы уважения суверенитета и народов.

"Наши ценности универсальны, поэтому они никогда не должны стоять на службе силы, которая нарушает эти принципы. В последние годы мы очень либерально поступаем с этими ценностями, и это ошибка", - подитожил французский лидер.

Напомним, 21 сентября на Генассамблее ООН Владимир Зеленский обратится к мировым лидерам .

Президент анонсировал "важные сигналы" от Украины в своем выступлении. Он состоится в формате онлайн во второй половине дня.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
ООН Эммануэль Макрон
NEWS
Путин может готовиться к проведению мобилизации, - Белый дом
Путин может готовиться к проведению мобилизации, - Белый дом
DAILY
Братские могилы, пытки и руины. Что Россия оставила в Изюме за полгода оккупации
Анастасия Рокитна, Виталий Носач Братские могилы, пытки и руины. Что Россия оставила в Изюме за полгода оккупации