Без "обмежено придатних": українців ділитимуть на чотири категорії за станом здоровʼя

За її словами, після скасування статусу "обмежено придатний" в Україні сформуються чіткі правила щодо "придатних" та "непридатних". Громадян за станом здоров'я ділитимуть на чотири категорії:

придатні (повністю);

придатні до служби у вищому військовому навчальному закладі (ВВНЗ), у ТЦК та СП, частинах забезпечення, установах, організаціях, але непридатні до служби в ДШВ, морській піхоті, ССО, підрозділах спецпризначення, плаваючому складі тощо;

придатні за окремими спеціальностями (наприклад, кандидати на вступ до ВВНЗ);

придатні для виконання специфічних завдань.

Як пояснила Сухорукова, відповідні зміни запустили два тижні тому. Над ними працювали Міноборони спільно з Командуванням медичних сил, а також уряд, Міністерство охорони здоров'я, експерти з охорони здоровʼя і громадськість.

Вона додала, що оновлені критерії містять кілька тисяч діагнозів, у кожній групі захворювань можуть бути як повністю придатні, так і непридатні.

"Наприклад, якщо в людини виразка була в анамнезі й залишився тільки рубець - придатний. А якщо виразка була ускладнена, проводили оперативне втручання з видаленням значної частини шлунку, то людина є непридатною. Ідеться про відповідність критеріям військовослужбовця або військовозобовʼязаного їхній можливості виконувати ті чи ті функції", - пояснила вона.