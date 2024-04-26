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Без "ограниченно пригодных": украинцев будут делить на четыре категории по здоровью

Фото: украинцев будут делить на четыре категории по здоровью (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Украине больше не будет людей со статусом "ограниченно пригодный". Украинцев по состоянию здоровья будут делить на четыре категории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора департамента здравоохранения Министерства обороны Оксану Сухорукову в интервью ZN.UA.

По ее словам, после отмены статуса "ограниченно пригодный" в Украине сформируются четкие правила по "пригодным" и "непригодным". Граждан по состоянию здоровья будут делить на четыре категории:

  • пригодные (полностью);
  • пригодны к службе в высшем военном учебном заведении (ВУЗе), в ТЦК и СП, частях обеспечения, учреждениях, организациях, но непригодны к службе в ДШУ, морской пехоте, ССО, подразделениях спецназначения, плавающем составе и т.п.;
  • пригодны по отдельным специальностям (например, кандидаты на поступление в ВУЗы);
  • пригодны для выполнения специфических задач.

Как объяснила Сухорукова, соответствующие изменения были запущены две недели назад. Над ними работали Минобороны совместно с Командованием медицинских сил, а также правительство, Министерство здравоохранения, эксперты здравоохранения и общественность.

Она добавила, что обновленные критерии содержат несколько тысяч диагнозов, в каждой группе заболеваний могут быть как полностью пригодные, так и непригодные.

"Например, если у человека язва была в анамнезе и остался только рубец - пригодный. А если язва была осложнена, проводили оперативное вмешательство с удалением значительной части желудка, то человек непригоден. Речь идет о соответствии критериям военнослужащего или военнообязанного их возможности выполнять те или иные функции", - объяснила она.

"Ограниченно пригодных" в Украине не будет

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №3621-IX, который, в частности, предусматривает отмену статуса "ограниченно пригодный".

Согласно документу, граждане, которые признаны "ограниченно пригодными", должны повторно пройти ВВК в течение девяти месяцев после вступления закона в силу.

Ранее в Минобороны рассказали, когда людям со статусом "ограниченно подходящий" нужно пройти военно-врачебную комиссию.

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