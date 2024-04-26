Без "ограниченно пригодных": украинцев будут делить на четыре категории по здоровью

По ее словам, после отмены статуса "ограниченно пригодный" в Украине сформируются четкие правила по "пригодным" и "непригодным". Граждан по состоянию здоровья будут делить на четыре категории:

пригодные (полностью);

пригодны к службе в высшем военном учебном заведении (ВУЗе), в ТЦК и СП, частях обеспечения, учреждениях, организациях, но непригодны к службе в ДШУ, морской пехоте, ССО, подразделениях спецназначения, плавающем составе и т.п.;

пригодны по отдельным специальностям (например, кандидаты на поступление в ВУЗы);

пригодны для выполнения специфических задач.

Как объяснила Сухорукова, соответствующие изменения были запущены две недели назад. Над ними работали Минобороны совместно с Командованием медицинских сил, а также правительство, Министерство здравоохранения, эксперты здравоохранения и общественность.

Она добавила, что обновленные критерии содержат несколько тысяч диагнозов, в каждой группе заболеваний могут быть как полностью пригодные, так и непригодные.

"Например, если у человека язва была в анамнезе и остался только рубец - пригодный. А если язва была осложнена, проводили оперативное вмешательство с удалением значительной части желудка, то человек непригоден. Речь идет о соответствии критериям военнослужащего или военнообязанного их возможности выполнять те или иные функции", - объяснила она.