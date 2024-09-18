Обмежено придатних українців до 25 років припинять мобілізувати, буде указ, - Стефанчук

В Україні припинять мобілізацію обмежено придатних чоловіків віком до 25 років. Відповідний указ видасть Міністерство оборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Ради Руслана Стефанчука на брифінгу.
Він розповів, що Рада провела закриту нараду з військовими, під час якої обговорювали мобілізацію обмежено придатних чоловіків віком до 25 років.
"Насамперед Збройні сили не мобілізуватимуть таких осіб від 18 до 25 років. Це буде викладено в указі Міноборони, який вони обіцяли видати до кінця цього тижня", - зазначив Стефанчук.
При цьому тих обмежено придатних до 25 років, яких вже мобілізували, не відправлятимуть на штурми чи інші операції, пов'язані з підвищеним ризиком для їхнього життя та здоров'я.
Він зазначив, що на законодавчому рівні буде розроблено механізм ротації та заміни вже мобілізованих. Також планується обговорити питання відстрочки, щоб вивезти мобілізованих та замінити їх навченими бійцями.
Нагадаємо, на початку вересня Верховна Рада схвалила у першому читанні законопроект, яким пропонується заборонити мобілізацію обмежено придатних чоловіків віком до 25 років.
Така категорія українців все ще підлягала мобілізації навіть попри те, що призов на військову службу в Україні, крім винятків, можливий лише після 25 років.
Кілька днів тому стало відомо, що оборонний комітет Ради рекомендував ухвалити законопроект у другому читанні.
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