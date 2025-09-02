Обмеження на відрядження нардепів: суд відмовив Іоновій у позові проти Стефанчука

Про це пише РБК-Україна з посиланням на судове рішення .

Народна обраниця вимагала визнати протиправними та скасувати розпорядження, що встановлюють новий порядок оформлення закордонних відряджень для депутатів в умовах воєнного стану.

Марія Іонова стверджувала, що документи створюють систему "виїзної візи", яка нібито ставить поїздки депутатів за кордон під контроль спікера та може обмежувати роботу опозиційних депутатів за кордоном.

Зокрема, позивач стверджувала, що це дозволяє керівництву парламенту контролювати політичну діяльність опозиційних депутатів та перешкоджати їхній зовнішньополітичній роботі.

Представник спікера ВР Руслана Стефанчука заперечив позовні вимоги, зазначивши, що розпорядження є технічними й регулюють лише порядок оформлення відряджень, пов’язаних з парламентською діяльністю, не обмежуючи загальне право депутатів на виїзд.

Розглянувши надані матеріали та аргументи сторін, Київський окружний адміністративний суд у складі головуючого судді Щавінського дійшов висновку про відмову в позові.