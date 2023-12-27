Обмеження цін на ринку електроенергії зупиняє Україну в розвитку власної енергетики, - інвестор

"У нас надзвичайно зарегульований ринок електроенергії. Якщо він буде таким, це не сприятиме жодній інвестиції всередині країни. Нащо будувати високоманеврові потужності, якщо з такими прайс-кепами вони ніколи не окупляться?" - заявив Тинний.

За його словами, зараз в Україні є надлишковий газ, з високоманевровими потужностями країна могла б не імпортувати електроенергію за аварійною процедурою з Європи, що є дорогою послугою, а виробляти електроенергію в години дефіциту на потужності з власного газу.

Він також пояснив, що вночі в Україні є надлишок електроенергії і низька на неї ціна, і у разі наявності потужностей зберігання енергії, її можна було б використовувати вдень.

"Замість цього ринок зарегулювали і давайте тепер будемо імпортувати більше. А щоб хтось покривав більш дорогий імпорт (він точно дорожчий за цінову "стелю" на енергоринку України), бо ціна імпорту буде вищою все одно за ціну прай-скепу, то розмажемо це тонким шаром на всіх споживачів через тариф на передачу "Укренерго", - сказав Тинний.

"Це все черговий соціалізм, черговий спосіб якось залатати, діряве відро, з якого скрізь тече. Потрібно вже скасувати надлишкове державне регулювання і не придумувати цих непотрібних ПСО", - підкреслив Тинний.

Він заначив, що скасування цінових обмежень на ринку електроенергії призведе до того, що бізнес та промисловість будуть купувати імпортну електроенергію за імпортними цінами, але потреба в економії коштів водночас стимулюватиме розвиток систем накопичення енергії всередині країни.

Як зазначав раніше голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко, "Укренерго" не має фінансової можливості дотувати імпорт електроенергії, а покладання спецобов’язків на компанію забезпечувати імпорт призведе до нового нагромадження боргів на ринку електроенергії України.