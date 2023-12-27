Ограничение цен на рынке электроэнергии останавливает Украину в развитии собственной энергетики, - Инвестор

"У нас чрезвычайно зарегулирован рынок электроэнергии. Если он будет таким, это не будет способствовать никакой инвестиции внутри страны. Зачем строить высокоманевровые мощности, если с такими прайс-кепами они никогда не окупятся?" - заявил Тинный.

По его словам, сейчас в Украине избыточный газ, с высокоманевровыми мощностями страна могла бы не импортировать электроэнергию по аварийной процедуре из Европы, что является дорогостоящей услугой, а производить электроэнергию в часы дефицита на мощности из собственного газа.

Он также пояснил, что ночью в Украине есть избыток электроэнергии и низкая на нее цена, и в случае наличия мощностей хранения энергии ее можно было бы использовать днем.

"Вместо этого рынок зарегулировали и давайте теперь будем импортировать больше. А чтобы кто-то покрывал более дорогой импорт (он точно дороже ценового "потолка" на энергорынке Украины), потому что цена импорта будет выше все равно цены прай-скепа, то размажем это тонким" слоем на всех потребителей из-за тарифа на передачу "Укрэнерго", - сказал Тинный.

"Это все очередной социализм, очередной способ как-то залатать, дырявое ведро, из которого везде течет. Надо уже отменить избыточное государственное регулирование и не придумывать этих ненужных ПСО", - подчеркнул Тинный.

Он отметил, что отмена ценовых ограничений на рынке электроэнергии приведет к тому, что бизнес и промышленность будут покупать импортную электроэнергию по импортным ценам, но потребность в экономии средств будет стимулировать развитие систем накопления энергии внутри страны.

Как отмечал ранее глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, "Укрэнерго" не имеет финансовой возможности дотировать импорт электроэнергии, а возложение спецобязанностей на компанию обеспечивать импорт приведет к новому накоплению долгов на рынке электроэнергии Украины.