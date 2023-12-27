Обмеження цін на ринку електроенергії зупиняє Україну в розвитку власної енергетики, - інвестор

Зарегульованість українського ринку електроенергії вбиває можливості для інвестицій у власні високоманеврові потужності та водночас спонукає до покупки імпортної електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на співзасновника Української асоціації відновлюваної енергетики Ігоря Тинного.

"У нас надзвичайно зарегульований ринок електроенергії. Якщо він буде таким, це не сприятиме жодній інвестиції всередині країни. Нащо будувати високоманеврові потужності, якщо з такими прайс-кепами вони ніколи не окупляться?" - заявив Тинний.

За його словами, зараз в Україні є надлишковий газ, з високоманевровими потужностями країна могла б не імпортувати електроенергію за аварійною процедурою з Європи, що є дорогою послугою, а виробляти електроенергію в години дефіциту на потужності з власного газу.

Він також пояснив, що вночі в Україні є надлишок електроенергії і низька на неї ціна, і у разі наявності потужностей зберігання енергії, її можна було б використовувати вдень.

"Замість цього ринок зарегулювали і давайте тепер будемо імпортувати більше. А щоб хтось покривав більш дорогий імпорт (він точно дорожчий за цінову "стелю" на енергоринку України), бо ціна імпорту буде вищою все одно за ціну прай-скепу, то розмажемо це тонким шаром на всіх споживачів через тариф на передачу "Укренерго", - сказав Тинний.

"Це все черговий соціалізм, черговий спосіб якось залатати, діряве відро, з якого скрізь тече. Потрібно вже скасувати надлишкове державне регулювання і не придумувати цих непотрібних ПСО", - підкреслив Тинний.

Він заначив, що скасування цінових обмежень на ринку електроенергії призведе до того, що бізнес та промисловість будуть купувати імпортну електроенергію за імпортними цінами, але потреба в економії коштів водночас стимулюватиме розвиток систем накопичення енергії всередині країни.

Як зазначав раніше голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко, "Укренерго" не має фінансової можливості дотувати імпорт електроенергії, а покладання спецобов’язків на компанію забезпечувати імпорт призведе до нового нагромадження боргів на ринку електроенергії України.