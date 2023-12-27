Ограничение цен на рынке электроэнергии останавливает Украину в развитии собственной энергетики, - Инвестор

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соучредителя Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Игоря Тинного.

"У нас чрезвычайно зарегулирован рынок электроэнергии. Если он будет таким, это не будет способствовать никакой инвестиции внутри страны. Зачем строить высокоманевровые мощности, если с такими прайс-кепами они никогда не окупятся?" - заявил Тинный.

По его словам, сейчас в Украине избыточный газ, с высокоманевровыми мощностями страна могла бы не импортировать электроэнергию по аварийной процедуре из Европы, что является дорогостоящей услугой, а производить электроэнергию в часы дефицита на мощности из собственного газа.

Он также пояснил, что ночью в Украине есть избыток электроэнергии и низкая на нее цена, и в случае наличия мощностей хранения энергии ее можно было бы использовать днем.

"Вместо этого рынок зарегулировали и давайте теперь будем импортировать больше. А чтобы кто-то покрывал более дорогой импорт (он точно дороже ценового "потолка" на энергорынке Украины), потому что цена импорта будет выше все равно цены прай-скепа, то размажем это тонким" слоем на всех потребителей из-за тарифа на передачу "Укрэнерго", - сказал Тинный.

"Это все очередной социализм, очередной способ как-то залатать, дырявое ведро, из которого везде течет. Надо уже отменить избыточное государственное регулирование и не придумывать этих ненужных ПСО", - подчеркнул Тинный.

Он отметил, что отмена ценовых ограничений на рынке электроэнергии приведет к тому, что бизнес и промышленность будут покупать импортную электроэнергию по импортным ценам, но потребность в экономии средств будет стимулировать развитие систем накопления энергии внутри страны.

Как отмечал ранее глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, "Укрэнерго" не имеет финансовой возможности дотировать импорт электроэнергии, а возложение спецобязанностей на компанию обеспечивать импорт приведет к новому накоплению долгов на рынке электроэнергии Украины.