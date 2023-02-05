Обмеження цін на нафту значно позначилось на прибутках Росії, - представник МЕА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Міжнародного енергетичного агентства Фатіха Біроля.

За цого словами, у січня 2023 року Росія від експорту нафти та газу втратила майже 30% прибутку. Це приблизно 8 мільярдів доларів.

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Біроль зауважив, що у цьому році, ймовірно, світовий попит на нафту відбуватиметься за рахунок Китаю. Це призведе до того, що країнам ОПЕК+ необхідно буде переглянути свою політику видобутку нафти.