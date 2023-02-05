UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Обмеження цін на нафту значно позначилось на прибутках Росії, - представник МЕА

Фото: обмеження цін на нафту значно позначилось на прибутках Росії (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Обмеження вартості російської нафти значно позначилось на сумах доходів, які отримує держава-окупант.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Міжнародного енергетичного агентства Фатіха Біроля.

За цого словами, у січня 2023 року Росія від експорту нафти та газу втратила майже 30% прибутку. Це приблизно 8 мільярдів доларів.

"

Біроль зауважив, що у цьому році, ймовірно, світовий попит на нафту відбуватиметься за рахунок Китаю. Це призведе до того, що країнам ОПЕК+ необхідно буде переглянути свою політику видобутку нафти.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 4 лютого, Рада Європейського союзу офіційно затвердила обмеження цін на нафтопродукти, які походять або експортуються з Росії.

Нагадаємо, в Міністерстві фінансів США заявили, що нова стеля на нафту з Росії послабить здатність Путіна вести війну.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАФТАРосійська Федерація