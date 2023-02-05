Обмеження цін на нафту значно позначилось на прибутках Росії, - представник МЕА

Обмеження вартості російської нафти значно позначилось на сумах доходів, які отримує держава-окупант.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Міжнародного енергетичного агентства Фатіха Біроля.
За цого словами, у січня 2023 року Росія від експорту нафти та газу втратила майже 30% прибутку. Це приблизно 8 мільярдів доларів.
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Біроль зауважив, що у цьому році, ймовірно, світовий попит на нафту відбуватиметься за рахунок Китаю. Це призведе до того, що країнам ОПЕК+ необхідно буде переглянути свою політику видобутку нафти.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що 4 лютого, Рада Європейського союзу офіційно затвердила обмеження цін на нафтопродукти, які походять або експортуються з Росії.
Нагадаємо, в Міністерстві фінансів США заявили, що нова стеля на нафту з Росії послабить здатність Путіна вести війну.
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