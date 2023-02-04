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ЄС офіційно затвердив стелі цін на нафтопродукти Росії

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Брюссель, Субота 04 лютого 2023 15:21
ЄС офіційно затвердив стелі цін на нафтопродукти Росії Фото: ЄС офіційно затвердив стелі цін на нафтопродукти Росії (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 4 лютого, Рада Європейського союзу офіційно затвердила обмеження цін на нафтопродукти, які походять або експортуються з Росії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Ради ЄС.

ЄС встановили ціну за барель, за якою або нижче якої нафтопродукти з Росії звільнені від заборони продавати. Зокрема обмеження подіють на:

  • морські перевезення нафтопродуктів до третіх країн;
  • технічну допомогу, брокерські послуги або фінансування чи фінансова допомога, пов'язана з морським транспортуванням нафтопродуктів до третіх країн.

Перший граничний рівень ціни на нафтопродукти, що продаються зі знижкою до сирої нафти, встановлено на рівні 45 доларів за барель, а другий граничний рівень ціни на нафтопродукти, що продаються з премією до сирої нафти, встановлено на рівні 100 доларів за барель.

Рівень обмеження почне застосовуватися з 5 лютого 2023 року. Для суден з російськими нафтопродуктами, які були придбані та завантажені на судно до 5 лютого 2023 року та вивантажені до 1 квітня 2023 року, передбачено перехідний період у 55 днів.

Крім того, Рада повідомила, що повернеться до перегляду механізму обмеження цін на сиру нафту в середині березня, і перегляд відбуватиметься регулярно кожні два місяці.

Нагадаємо, в Міністерстві фінансів США заявили, що нова стеля на нафту з Росії послабить здатність Путіна вести війну.

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