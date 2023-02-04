ЄС офіційно затвердив стелі цін на нафтопродукти Росії

Сьогодні, 4 лютого, Рада Європейського союзу офіційно затвердила обмеження цін на нафтопродукти, які походять або експортуються з Росії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Ради ЄС.

ЄС встановили ціну за барель, за якою або нижче якої нафтопродукти з Росії звільнені від заборони продавати. Зокрема обмеження подіють на:

морські перевезення нафтопродуктів до третіх країн;

технічну допомогу, брокерські послуги або фінансування чи фінансова допомога, пов'язана з морським транспортуванням нафтопродуктів до третіх країн.

Перший граничний рівень ціни на нафтопродукти, що продаються зі знижкою до сирої нафти, встановлено на рівні 45 доларів за барель, а другий граничний рівень ціни на нафтопродукти, що продаються з премією до сирої нафти, встановлено на рівні 100 доларів за барель.

Рівень обмеження почне застосовуватися з 5 лютого 2023 року. Для суден з російськими нафтопродуктами, які були придбані та завантажені на судно до 5 лютого 2023 року та вивантажені до 1 квітня 2023 року, передбачено перехідний період у 55 днів.