ЄС офіційно затвердив стелі цін на нафтопродукти Росії
Сьогодні, 4 лютого, Рада Європейського союзу офіційно затвердила обмеження цін на нафтопродукти, які походять або експортуються з Росії.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Ради ЄС.
ЄС встановили ціну за барель, за якою або нижче якої нафтопродукти з Росії звільнені від заборони продавати. Зокрема обмеження подіють на:
- морські перевезення нафтопродуктів до третіх країн;
- технічну допомогу, брокерські послуги або фінансування чи фінансова допомога, пов'язана з морським транспортуванням нафтопродуктів до третіх країн.
Перший граничний рівень ціни на нафтопродукти, що продаються зі знижкою до сирої нафти, встановлено на рівні 45 доларів за барель, а другий граничний рівень ціни на нафтопродукти, що продаються з премією до сирої нафти, встановлено на рівні 100 доларів за барель.
Рівень обмеження почне застосовуватися з 5 лютого 2023 року. Для суден з російськими нафтопродуктами, які були придбані та завантажені на судно до 5 лютого 2023 року та вивантажені до 1 квітня 2023 року, передбачено перехідний період у 55 днів.
Крім того, Рада повідомила, що повернеться до перегляду механізму обмеження цін на сиру нафту в середині березня, і перегляд відбуватиметься регулярно кожні два місяці.
Нагадаємо, в Міністерстві фінансів США заявили, що нова стеля на нафту з Росії послабить здатність Путіна вести війну.
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