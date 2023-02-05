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Ограничение цен на нефть значительно отразилось на прибылях России, - представитель МЭА

Фото: ограничение цен на нефть значительно отразилось на прибылях России (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Ограничение стоимости российской нефти значительно отразилось на суммах доходов, получаемых государством-оккупантом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Международного энергетического агентства Фатиха Бироля.

По этому словам, в январе 2023 г. Россия от экспорта нефти и газа потеряла почти 30% прибыли. Это примерно 8 миллиардов долларов.

"

Бироль отметил, что в этом году, вероятно, мировой спрос на нефть будет происходить за счет Китая. Это приведет к тому, что странам ОПЕК необходимо будет пересмотреть свою политику добычи нефти.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 4 февраля, Совет Европейского союза официально утвердил ограничения цен на нефтепродукты, происходящие или экспортируемые из России.

Напомним, в Министерстве финансов США заявили, что новый потолок на нефть из России ослабит способность Путина вести войну.

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