Ограничение цен на нефть значительно отразилось на прибылях России, - представитель МЭА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Международного энергетического агентства Фатиха Бироля.

По этому словам, в январе 2023 г. Россия от экспорта нефти и газа потеряла почти 30% прибыли. Это примерно 8 миллиардов долларов.

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Бироль отметил, что в этом году, вероятно, мировой спрос на нефть будет происходить за счет Китая. Это приведет к тому, что странам ОПЕК необходимо будет пересмотреть свою политику добычи нефти.