Обмеження у пункті пропуску "Шегині": прикордонники уточнили важливу деталь

В популярному пункті пропуску "Шегині" на кордоні України та Польщі від завтра розпочнуться обмеження для виїзду легкового транспорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу .

Прикордонники оновили інформацію щодо тимчасового обмеження у пункті пропуску "Шегині" через ремонтні роботи.

"З 22 квітня 2025 року з 10:00 у ППр «Шегині» розпочнуться ремонтно-реконструкційні роботи. Через це буде обмежено виїзд з України для легкових транспортних засобів", - зазначили у ДПСУ.

У службі уточнили, що на виїзд не працюватиме лише одна зі смуг. Однак це може вплинути на утворення черг.

Працівники прикордонної служби порадили заздалегідь планувати маршрут і, за можливості, обирати менш завантажені пункти пропуску. Це можуть бути такі ППр

Рава-Руська;

Грушів;

Угринів;

Смільниця;

Нижанковичі.

Роботи на пункті пропуску "Шегині" триватимуть орієнтовно до 10 травня. ДПСУ радить слідкувати за оновленнями.

Обмеження руху на "Шегині"

Нагадаємо, раніше ДПСУ повідомляла, що пункті пропуску "Шегині" буде тимчасово обмежено рух для легкового та вантажного транспорту. Зазначалося, що обмеження будуть діяти на виїзд з України для легкових транспортних засобів та вантажних автомобілів і на в’їзд в Україну - для вантажного транспорту.

Ми розповідали про те, що пункт пропуску "Шегині" на кордоні з Польщею з 13 березня до 10 травня 2025 року працюватиме у сповільненому режимі через реконструкцію та ремонтні роботи.