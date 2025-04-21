ua en ru
Пн, 21 апреля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Ограничения в пункте пропуска "Шегини": пограничники уточнили важную деталь

Понедельник 21 апреля 2025 21:51
UA EN RU
Ограничения в пункте пропуска "Шегини": пограничники уточнили важную деталь Фото: на пункте пропуска "Шегини" будут действовать ограничения для легкового транспорта (Getty Images)
Автор: Ірина Гайдук

В популярном пункте пропуска "Шегини" на границе Украины и Польши завтра начнутся ограничения для выезда легкового транспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

Пограничники обновили информацию о временном ограничении в пункте пропуска "Шегини" из-за ремонтных работ.

"С 22 апреля 2025 года с 10:00 в ППр "Шегини" начнутся ремонтно-реконструкционные работы. Из-за этого будет ограничен выезд из Украины для легковых транспортных средств", - отметили в ГПСУ.

В службе уточнили, что на выезд не будет работать только одна из полос. Однако это может повлиять на образование очередей.

Работники пограничной службы посоветовали заранее планировать маршрут и, по возможности, выбирать менее загруженные пункты пропуска. Это могут быть такие ППр

  • Рава-Русская;
  • Грушев;
  • Угринов;
  • Смильница;
  • Нижанковичи.

Работы на пункте пропуска "Шегини" продлятся ориентировочно до 10 мая. ГПСУ советует следить за обновлениями.

Ограничения движения на "Шегини"

Напомним, ранее ГПСУ сообщала, что в пункте пропуска "Шегини" будет временно ограничено движение для легкового и грузового транспорта. Отмечалось, что ограничения будут действовать на выезд из Украины для легковых транспортных средств и грузовых автомобилей и на въезд в Украину - для грузового транспорта.

Мы рассказывали о том, что пункт пропуска "Шегини" на границе с Польшей с 13 марта до 10 мая 2025 года будет работать в замедленном режиме из-за реконструкции и ремонтных работ.

Также недавно Украина и Венгрия открыли новый совместный пункт пропуска на границе - "Великая Паладь-Надьгодош".

Пункт пропуска предназначен для оформления легковых автомобилей до 3,5 тонн. Работать он будет в дневное время с 07:00 до 18:00 часов каждый день.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Польша
NEWS
Что говорил Папа Римский об Украине и Путине: самые громкие заявления
Что говорил Папа Римский об Украине и Путине: самые громкие заявления
DAILY
Демограф Александр Гладун: Чтобы сохранить население, украинкам нужно рожать по трое детей
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина Демограф Александр Гладун: Чтобы сохранить население, украинкам нужно рожать по трое детей