Ограничения в пункте пропуска "Шегини": пограничники уточнили важную деталь

В популярном пункте пропуска "Шегини" на границе Украины и Польши завтра начнутся ограничения для выезда легкового транспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу .

Пограничники обновили информацию о временном ограничении в пункте пропуска "Шегини" из-за ремонтных работ.

"С 22 апреля 2025 года с 10:00 в ППр "Шегини" начнутся ремонтно-реконструкционные работы. Из-за этого будет ограничен выезд из Украины для легковых транспортных средств", - отметили в ГПСУ.

В службе уточнили, что на выезд не будет работать только одна из полос. Однако это может повлиять на образование очередей.

Работники пограничной службы посоветовали заранее планировать маршрут и, по возможности, выбирать менее загруженные пункты пропуска. Это могут быть такие ППр

Рава-Русская;

Грушев;

Угринов;

Смильница;

Нижанковичи.

Работы на пункте пропуска "Шегини" продлятся ориентировочно до 10 мая. ГПСУ советует следить за обновлениями.

Ограничения движения на "Шегини"

Напомним, ранее ГПСУ сообщала, что в пункте пропуска "Шегини" будет временно ограничено движение для легкового и грузового транспорта. Отмечалось, что ограничения будут действовать на выезд из Украины для легковых транспортных средств и грузовых автомобилей и на въезд в Украину - для грузового транспорта.

Мы рассказывали о том, что пункт пропуска "Шегини" на границе с Польшей с 13 марта до 10 мая 2025 года будет работать в замедленном режиме из-за реконструкции и ремонтных работ.