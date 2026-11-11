Обмеження послаблять. Як діятимуть графіки відключень світла 12 листопада

Нагадаємо, сьогодні, 11 листопада, російські удари по енергетиці Одещини залишили без світла близько 135 тисяч споживачів. Крім того, внаслідок обстрілу загинула 70-річна жінка.

Крім того, у Києві тимчасово вимикають зовнішнє освітлення. Таке рішення було ухвалено через дефіцит електроенергії.