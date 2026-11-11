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Обмеження послаблять. Як діятимуть графіки відключень світла 12 листопада

19:20 11.11.2026 Ср
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
Фото: 12 листопада в Україні діятимуть графіки відключень світла (Getty Images)

В Україні у четвер, 12 листопада, будуть діяти графіки відключень електроенергії, але кількість черг для побутових споживачів зменшиться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго".

Завтра у частині областей протягом всієї доби будуть діяти планові відключення електроенергії:

  • для промисловості - графіки обмеження потужності;
  • для всіх категорій споживачів - графіки погодинних відключень (від 1 до 3 черг).

"Актуальні графіки відключень перевіряйте на офіційних сторінках вашого оператора системи розподілу", - повідомили у компанії.

В "Укренерго" пояснили, що причина застосування обмежень - наслідки російських атак на енергосистему.

Енергетики цілодобово працюються для відновлення пошкодженого обладнання та мереж для якнайшвидшого повернення світла в оселі українців.

Нагадаємо, сьогодні, 11 листопада, російські удари по енергетиці Одещини залишили без світла близько 135 тисяч споживачів. Крім того, внаслідок обстрілу загинула 70-річна жінка.

Крім того, у Києві тимчасово вимикають зовнішнє освітлення. Таке рішення було ухвалено через дефіцит електроенергії.

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УкренергоГрафіки відключення світлаЕлектроенергія