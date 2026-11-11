Ограничения ослабят. Как будут действовать графики отключений света 12 ноября

Напомним, сегодня, 11 ноября, российские удары по энергетике Одесской области оставили без света около 135 тысяч потребителей. Кроме того, в результате обстрела погибла 70-летняя женщина.

Кроме того, в Киеве временно выключают наружное освещение. Такое решение было принято из-за дефицита электроэнергии.