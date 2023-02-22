Обмеження в Одесі та вимкнення в 6 областях через вітер. Яка ситуація зі світлом

"Через пошкодження мереж операторів системи розподілу, спричинені несприятливими погодними умовами (шквальний вітер), без електропостачання залишаються 137 населених пунктів у Київській, Житомирській, Волинській, Чернівецькій, Хмельницькій та Тернопільській областях. Ремонтні роботи тривають", - йдеться в повідомленні.

Водночас ліміти споживання до областей не доводились через відсутність дефіциту потужності в енергосистемі. Однак при зміні ситуації в енергосистемі та різкому зростанні споживання можливе застосування відключень.

"В Одесі та Одеському районі залишаються мережеві обмеження через пошкодження обладнання на підстанціях НЕК "Укренерго" внаслідок попередніх ракетних ударів та атак дронами. Це призводить до необхідності застосування графіків погодинних відключень для уникнення перевантаження обладнання, що залишається в роботі", - додали в "Укренерго".

Нагадаємо, у Харківській області без світла залишаються 35 тисяч абонентів.

Крім того, через російські обстріли у Херсонській області знеструмлені декілька населених пунктів.