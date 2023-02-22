Ограничения в Одессе и отключения в 6 областях из-за ветра. Какая ситуация со светом

"По причине повреждений сетей операторов системы распределения, вызванных неблагоприятными погодными условиями (шквальный ветер), без электроснабжения остаются 137 населенных пунктов в Киевской, Житомирской, Волынской, Черновицкой, Хмельницкой и Тернопольской областях. Ремонтные работы продолжаются", - говорится в сообщении.

В то же время лимиты потребления в области не приходились из-за отсутствия дефицита мощности в энергосистеме. Однако при изменении ситуации в энергосистеме и резком росте потребления возможно применение отключений.

"В Одессе и Одесском районе остаются сетевые ограничения из-за повреждения оборудования на подстанциях НЭК "Укрэнерго" вследствие предварительных ракетных ударов и атак дронами. Это приводит к необходимости применения графиков почасовых отключений во избежание перегрузки остающегося в работе оборудования", - добавили в "Укрэнерго".

Напомним, в Харьковской области без света остаются 35 тысяч абонентов.

Кроме того, из-за российских обстрелов в Херсонской области обесточены несколько населенных пунктов.