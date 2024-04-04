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Обмеження біля кордону. В Сумській області нагадали про правила в 5-кілометровій зоні

Фото: в Сумській області нагадали про правила в 5-кілометровій прикордонній зоні (facebook.com zahidnuy kordon)
Автор: Каріна Левицька

До завершення дії воєнного стану в 5-кілометровій прикордонній зоні Сумської області діють додаткові обмеження.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на начальника Сумської міської військової адміністрації Олексія Дрозденка.

За словами Дрозденка, до завершення дії воєнного стану діють такі додаткові обмеження:

  • заборона вільного вʼїзду, перебування, проживання, пересування, не повʼязаних з питаннями оборони та фортифікації, рятувальних робіт;
  • заборона проведення робіт не повʼязаних з виконанням завдань у ході підготовки та ведення операції (бойових дій) та охорони державного кордону.

"Обмеження в 5-кілометровій зоні продовжують діяти, тому прошу не нехтувати правилами. Це небезпечна територія, що постійно знаходиться під обстрілами. Будьте обережними, бережіть себе та рідних!", - додав начальник Сумської міської військової адміністрації.

 

Ситуація в Сумській області

У березні російські військові посилили обстріли Сумської області. Лише станом на 18 березня в області фіксували до 100 обстрілів на добу.

Нагадаємо, 17 березня, у Сумах були пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури міста. Внаслідок ворожого обстрілу ніхто з громадян не постраждав.

Крім того, правоохоронці затримали російського агента, який готував ракетний удар по об’єктах "Укрзалізниці" на півночі України. Тепер йому загрожує довічне ув'язнення.

Вчора сумчан закликали повідомляти про "фотографів" інфраструктури.

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