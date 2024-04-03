У Сумах містян просять повідомляти про "фотографів" інфраструктури: куди телефонувати

Фото: МВА звернулась до мешканців Сум з проханням (Getty Images)

У Сумах жителів громади просять повідомляти про підозрілих людей, які здійснюють фото та відеозйомку критичної інфраструктури. Жителів закликають одразу телефонувати до поліції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську міську військову адміністрацію.

"Якщо ви помітили підозрілих осіб, які фотографують об'єкти критичної інфраструктури, ключові транспортні розв’язки, адмінбудівлі, підприємства та інше, не залишайтесь байдужими" , - йдеться в повідомленні МВА.



У подібних випадках громадян закликають звертатися на спец-лінію "102". Оскільки фото зйомка об'єктів критичної інфраструктури може призвести до коригування повітряних ударів по території України. Нагадаємо, під час війни заборонено знімати військових, техніку, місця влучення ракет, крім того, в країні введено заборону на фотографування низки установ - будівель облрад та міськрад та підприємств.