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"Обмежень поменшало". В Україні роз'яснили рішення щодо конвенції про захист прав людини

Фото: Денис Малюська, міністр юстиції України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Україна не запроваджувала нових обмежень у рамках відступу від зобов'язань у межах Європейської конвенції про захист прав та свобод людини, а зменшила їхній перелік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра юстиції України Дениса Малюську у Facebook та українського омбудсмена Дмитра Лубінця у Telegram.

Реакція Малюськи

Міністр, реагуючи на інформацію у ЗМІ про "призупинення захисту права на власність та вільні вибори", зазначив, що вона є неправдивою.

Він нагадав, що Україна ще після введення воєнного стану у 2022 році попередила Раду Європи про можливі обмеження певних прав.

За його словами, так роблять усі країни, які перебувають у стані війни.

"А у квітні 2024 року ми вкотре уточнили перелік існуючих обмежень та зменшили його (періодичний перегляд наших повідомлень та можливих обмежень - теж наші міжнародні зобов'язання)", - розповів Малюська.

Таким чином, як додав він, Україна у квітні не призупинила захист, а переглянула та забрала "попередження про можливе обмеження певних прав".

Реакція Лубінця

У свою чергу омбудсмен Дмитро Лубінець також зазначив, що рішення України передбачає не обмеження прав людини, а часткове скасування обмежень, які запровадили раніше.

"Тобто обмеження Україна подавала ще до цього, а поки що вони не застосовуються", - додав він.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 29 квітня, на сайті Ради Європи з'явилася інформація про обмеження прав українців, які запроваджує влада України в умовах воєнного стану. Вони не відповідають Європейській конвенції з прав людини, тому Київ має попереджати про такі обмеження.

Зокрема, йшлося про обмеження на пересування, можливість конфіскації майна, а також обмеження вільного пересування.

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Міністерство юстиції УкраїниДенис МалюськаВійна в УкраїніДмитро Лубінець