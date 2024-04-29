"Ограничений стало меньше". В Украине разъяснили решение по конвенции о защите прав человека

Украина не вводила новых ограничений в рамках отступления от обязательств в рамках Европейской конвенции о защите прав и свобод человека, а уменьшила их перечень.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра юстиции Украины Дениса Малюську в Facebook и украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца в Telegram.
Министр, реагируя на информацию в СМИ о "приостановке защиты права на собственность и свободные выборы", отметил, что она является ложной.
Он напомнил, что Украина еще после введения военного положения в 2022 году предупредила Совет Европы о возможных ограничений определенных прав.
По его словам, так делают все страны которые находятся в состоянии войны.
"А в апреле 2024 года мы в очередной раз уточнили перечень существующих ограничений и Уменьшили его (периодический пересмотр наших сообщений и возможных ограничений - тоже наши международные обязательства)", - рассказал Малюська.
Таким образом, как добавил он, Украина в апреле не приостановила защиту, а пересмотрела и забрала "предупреждения о возможном ограничении определенных прав".
В свою очередь омбудсмен Дмитрий Лубинец также отметил, что решение Украины предусматривает не ограничения прав человека, а частичную отмену ограничений, которые ввели ранее.
"То есть ограничения Украина подавала еще до этого, а пока они не применяются", - добавил он.
Напомним, сегодня, 29 апреля, на сайте Совета Европы появилась информация об ограничениях прав украинцев, которые вводят власти Украины в условиях военного положения. Они не соответствуют Европейской конвенции по правам человека, поэтому Киев должен предупреждать о таких ограничениях.
В частности, речь шла об ограничениях на передвижение, возможности конфискации имущества, а также ограничении свободного передвижения.
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