Обменять наличные гривны на евро можно будет еще в одной стране ЕС

Национальный банк Украины подписал соглашение центральным банком Нидерландов. Соглашение открывает для украинцев возможность обмена наличной гривны на евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу НБУ Кирилла Шевченко в Facebook.
"Уже до конца июня совершеннолетние украинцы, получившие разрешение на временное пребывание в Нидерландах, смогут обменивать свои гривны наличными на евро. Лимит в рамках соглашения - до 10 000 грн на одного человека", - написал он.
По его данным, поддержку по обмену обеспечит местная коммерческая компания, имеющая представительства по всей стране.
Напомним, ранее договоренности по обмена наличной гривны на местную валюту были достигнуты с центральными банками Польши, Германии, Бельгии, Италии, Швеции.
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