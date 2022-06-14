Обменять наличные гривны на евро можно будет еще в одной стране ЕС

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу НБУ Кирилла Шевченко в Facebook .

"Уже до конца июня совершеннолетние украинцы, получившие разрешение на временное пребывание в Нидерландах, смогут обменивать свои гривны наличными на евро. Лимит в рамках соглашения - до 10 000 грн на одного человека", - написал он.

По его данным, поддержку по обмену обеспечит местная коммерческая компания, имеющая представительства по всей стране.