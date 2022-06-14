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Обміняти готівкові гривні на євро можна буде ще в одній країні ЄС

Фото: гривні можна обміняти на євро в Нідерландах (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України підписав угоду центральним банком Нідерландів. Угода відкриває для українців можливість обміну готівкової гривні на євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову НБУ Кирила Шевченка у Facebook.

"Уже до кінця червня повнолітні українці, які отримали дозвіл на тимчасове перебування в Нідерландах, зможуть обмінювати свої гривні готівкою на євро. Ліміт у межах угоди - до 10 000 грн на одну особу", - написав він.

За його даними, підтримку з обміну забезпечить місцева комерційна компанія, що має представництва по всій країні.

Нагадаємо, раніше домовленості щодо обміну готівкової гривні на місцеву валюту були досягнуті з центральними банками Польщі, Німеччини, Бельгії, Італії, Швеції.

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Національний банк України