Обменять наличные гривны на местную валюту можно еще в одной стране Европы
Фото: гривны можно обменять на шведские кроны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Национальный банк Украины подписал соглашение Центральным банком Швеции (Riksbank). Соглашение открывает для украинцев возможность обмена наличной гривны на местную валюту.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу НБУ Кирилла Шевченко.
По его данным, обмен гривны на шведские кроны будет проводить крупнейшая биржевая компания в Швеции Forex.
Условия программы обмена аналогичны соглашениям с другими европейскими центробанками:
- воспользоваться обменом могут украинцы, получившие разрешение на временное пребывание в Швеции;
- один человек может обменять до 10 000 грн.
Обменный курс будет обновляться по понедельникам и публиковаться на сайте Банка Швеции, добавил Шевченко.
Напомним, в Бельгии с 1 июня украинские беженцы смогут обменивать гривны на евро в местных банках.
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