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Обменные пункты обяжут платить налоги наперед

Фото: обменные пункты будут платить налоги наперед (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Верховная рада приняла в первом чтении законопроект об уплате авансовых взносов по налогу на прибыль пунктов обмена валют. Документ поддержали 247 народных депутатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

Законопроект №7655, автором которого является Даниил Гетманцев, предусматривает, что небанковские финансовые учреждения, осуществляющие деятельность по торговле валютными ценностями в наличной форме, платят ежемесячно авансовый взнос с налога на прибыль предприятий в трехкратном размере минимальной заработной платы (в 2022 году - 6500 гривен).

Налоги уплачиваются за каждое структурное подразделение, которому предоставлено право проводить операции по торговле валютными ценностями в наличной форме,

Уплаченная в течение отчетного года сумма авансовых взносов с налога на прибыль предприятий уменьшает налог на прибыль предприятий, рассчитанный по результатам такого отчетного года.

Напомним, НБУ с 29 июля запретил обменным пунктам (кроме банков) информировать о курсах вне касс, в том числе привлекая внимание любыми цифровыми значениями или символами (табло).

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Верховная радаОбмен валют