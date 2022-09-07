Обменные пункты обяжут платить налоги наперед

Верховная рада приняла в первом чтении законопроект об уплате авансовых взносов по налогу на прибыль пунктов обмена валют. Документ поддержали 247 народных депутатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram .

Законопроект №7655, автором которого является Даниил Гетманцев, предусматривает, что небанковские финансовые учреждения, осуществляющие деятельность по торговле валютными ценностями в наличной форме, платят ежемесячно авансовый взнос с налога на прибыль предприятий в трехкратном размере минимальной заработной платы (в 2022 году - 6500 гривен).

Налоги уплачиваются за каждое структурное подразделение, которому предоставлено право проводить операции по торговле валютными ценностями в наличной форме,

Уплаченная в течение отчетного года сумма авансовых взносов с налога на прибыль предприятий уменьшает налог на прибыль предприятий, рассчитанный по результатам такого отчетного года.