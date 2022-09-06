"Обменивают только россиян". Боевиков "ЛНР" не хотят возвращать из плена, - Гайдай

Гайдай подчеркнул, что под мобилизацию подпадают все, в том числе работники шахт и комбинатов. Дошло до того, что на металлургическом комбинате сейчас работают мужчины из России.

Тем временем в Луганске находится большое количество убитых боевиков, которых трудно опознать. По словам Гайдая, среди родственников военнослужащих так называемой "народной милиции" проводят отбор генетического материала для дальнейшей идентификации погибших.