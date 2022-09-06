UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Обменивают только россиян". Боевиков "ЛНР" не хотят возвращать из плена, - Гайдай

Фото: боевиков "ЛНР" не хотят возвращать из плена (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Россия не хочет обменивать пленных боевиков так называемой "ЛНР", поскольку мобилизованные жители Донбасса "никому не нужны".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение начальника Луганской ОВА Сергея Гайдая в Telegram.

Гайдай подчеркнул, что под мобилизацию подпадают все, в том числе работники шахт и комбинатов. Дошло до того, что на металлургическом комбинате сейчас работают мужчины из России.

Тем временем в Луганске находится большое количество убитых боевиков, которых трудно опознать. По словам Гайдая, среди родственников военнослужащих так называемой "народной милиции" проводят отбор генетического материала для дальнейшей идентификации погибших.

Напомним, ранее сообщалось, что в Луганской области российские оккупанты усилили принудительную мобилизацию. Они намерены отправить на верную смерть 10 тысяч мужчин.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Луганск