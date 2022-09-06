"Обменивают только россиян". Боевиков "ЛНР" не хотят возвращать из плена, - Гайдай

Россия не хочет обменивать пленных боевиков так называемой "ЛНР", поскольку мобилизованные жители Донбасса "никому не нужны".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение начальника Луганской ОВА Сергея Гайдая в Telegram.
Гайдай подчеркнул, что под мобилизацию подпадают все, в том числе работники шахт и комбинатов. Дошло до того, что на металлургическом комбинате сейчас работают мужчины из России.
Тем временем в Луганске находится большое количество убитых боевиков, которых трудно опознать. По словам Гайдая, среди родственников военнослужащих так называемой "народной милиции" проводят отбор генетического материала для дальнейшей идентификации погибших.
Напомним, ранее сообщалось, что в Луганской области российские оккупанты усилили принудительную мобилизацию. Они намерены отправить на верную смерть 10 тысяч мужчин.
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