"Обмінюють тільки росіян". Бойовиків "ЛНР" не хочуть повертати з полону, - Гайдай

Гайдай підкреслив, що під мобілізацію підпадають всі, в тому числі працівники шахт і комбінатів. Дійшло до того, що на металургійному комбінаті зараз працюють чоловіки з Росії.

Тим часом в Луганську знаходиться велика кількість убитих бойовиків, яких важко впізнати. За словами Гайдая, серед родичів військовослужбовців так званої "народної міліції" проводять відбір генетичного матеріалу для подальшої ідентифікації загиблих.