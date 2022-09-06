"Обмінюють тільки росіян". Бойовиків "ЛНР" не хочуть повертати з полону, - Гайдай

Росія не хоче обмінювати полонених бойовиків так званої "ЛНР", оскільки мобілізовані жителі Донбасу "нікому не потрібні".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення начальника Луганської ОВА Сергія Гайдая в Telegram.
Гайдай підкреслив, що під мобілізацію підпадають всі, в тому числі працівники шахт і комбінатів. Дійшло до того, що на металургійному комбінаті зараз працюють чоловіки з Росії.
Тим часом в Луганську знаходиться велика кількість убитих бойовиків, яких важко впізнати. За словами Гайдая, серед родичів військовослужбовців так званої "народної міліції" проводять відбір генетичного матеріалу для подальшої ідентифікації загиблих.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Луганській області російські окупанти посилили примусову мобілізацію. Вони мають намір відправити на вірну смерть 10 тисяч чоловіків.
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