Для обмена. В Киевской области оккупанты похитили 200 человек
Во время оккупации россияне похитили из Киевской области не менее 200 мирных жителей. Их использовали для "обменного фонда".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Медийную инициативу по правам человека (МИПЧ).
По словам заложников, которым удалось вернуться домой, пленных содержали в Брянской, Курской, Белгородской и Ростовской областях.
"Похищенных украинцев избивали, некоторых подвергали пыткам электрическим током во время допросов. У всех задержанных взяли отпечатки пальцев и кровь на анализ", - говорится в сообщении.
При этом никаких решений и объяснений от россиян украинцы не получили.
"Их заставляли подписывать документы с закрытыми глазами", - добавили в МИПЧ.
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