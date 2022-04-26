ru ua
Вт, 26 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Для обміну. У Київській області окупанти викрали 200 людей

Новость на русском →
Київ , Вівторок 26 квітня 2022 13:17
Для обміну. У Київській області окупанти викрали 200 людей Фото: у Київській області окупанти викрали 200 людей (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Під час окупації росіяни викрали з Київської області щонайменше 200 мирних мешканців. Їх використовували для "обмінного фонду".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Медійну ініціативу за права людини (МІПЛ).

За словами заручників, яким вдалося повернутись додому, полонених утримували в Брянській, Курській, Бєлгородській та Ростовській областях.

"Викрадених українців били, деяких катували електричним струмом під час допитів. У всіх затриманих взяли відбитки пальців та кров на аналіз", - йдеться в повідомленні.

При цьому жодних рішень суду та пояснень від росіян українці не отримали.

"Їх змушували підписувати документи із заплющеними очима", - додали в МІПЛ.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
DAILY
Не тільки Байрактари. Які дрони Україна отримує від союзників і на що вони здатні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Не тільки Байрактари. Які дрони Україна отримує від союзників і на що вони здатні