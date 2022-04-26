Для обміну. У Київській області окупанти викрали 200 людей

Під час окупації росіяни викрали з Київської області щонайменше 200 мирних мешканців. Їх використовували для "обмінного фонду".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Медійну ініціативу за права людини (МІПЛ).

За словами заручників, яким вдалося повернутись додому, полонених утримували в Брянській, Курській, Бєлгородській та Ростовській областях.

"Викрадених українців били, деяких катували електричним струмом під час допитів. У всіх затриманих взяли відбитки пальців та кров на аналіз", - йдеться в повідомленні.

При цьому жодних рішень суду та пояснень від росіян українці не отримали.

"Їх змушували підписувати документи із заплющеними очима", - додали в МІПЛ.