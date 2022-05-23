Обмен пленными. Зеленский призвал государства давить на Россию, а не уговаривать

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разговор главы государства с гостями Украинского дома в Давосе.

Президент назвал обмен украинцев гуманитарным и политическим моментом. По его мнению, реализация обмена зависит от поддержки третьих стран.

"На сегодняшний день несколько тысяч людей в плену. Это отважные люди, они сделали большой труд, героический и исторический. Мы должны их обменять... Здесь надо, чтобы все государства, мы привлекли и ООН, и Швейцарию, и Израиль, и много других стран. Но это сложно, потому что эти страны пытаются разговаривать с Россией и иногда ведут другие разговоры", – рассказал Зеленский.

Он также назвал потенциальный обмен сверхважным вопросом для Украины. Глава государства готов к его проведению в любое время, но призвал не заигрывать с РФ.

"Сегодня очень важно, чтобы весь мир не уговаривал Россию, заигрывать нельзя, но давить политически любыми рычагами, закрытием бизнеса, нефтяным эмбарго", – добавил Зеленский.