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Обмен пленными. Зеленский призвал государства давить на Россию, а не уговаривать

Новина українською →
Киев, Понедельник 23 мая 2022 22:37
Обмен пленными. Зеленский призвал государства давить на Россию, а не уговаривать Фото: Владимир Зеленский (t.me/verkhovnaradaukrainy)
Автор: Антон Федорцив

Президент Владимир Зеленский озвучил рецепт принуждения России к обмену пленными с Украиной с важной ролью иностранных государств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разговор главы государства с гостями Украинского дома в Давосе.

Президент назвал обмен украинцев гуманитарным и политическим моментом. По его мнению, реализация обмена зависит от поддержки третьих стран.

"На сегодняшний день несколько тысяч людей в плену. Это отважные люди, они сделали большой труд, героический и исторический. Мы должны их обменять... Здесь надо, чтобы все государства, мы привлекли и ООН, и Швейцарию, и Израиль, и много других стран. Но это сложно, потому что эти страны пытаются разговаривать с Россией и иногда ведут другие разговоры", – рассказал Зеленский.

Он также назвал потенциальный обмен сверхважным вопросом для Украины. Глава государства готов к его проведению в любое время, но призвал не заигрывать с РФ.

"Сегодня очень важно, чтобы весь мир не уговаривал Россию, заигрывать нельзя, но давить политически любыми рычагами, закрытием бизнеса, нефтяным эмбарго", – добавил Зеленский.

К слову, президент Зеленский заявил о необходимости заключения договора безопасности Украины с надежными партнерами.

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Владимир Зеленский Российская Федерация Украина Обмен пленными Война России против Украины
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