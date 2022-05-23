Обмін полоненими. Зеленський закликав держави тиснути на Росію, а не умовляти

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розмову глави держави з гостями Українського дому в Давосі.

Президент назвав обмін українців гуманітарним і політичним моментом водночас. На його думку, реалізація обміну залежить від підтримки третіх держав.

"На сьогодні декілька тисяч людей у полоні. Це відважні люди, вони зробили велику працю, героїчну та історичну. Ми маємо їх обміняти... Тут треба, щоб всі держави, ми доєднали і ООН, і Швейцарію, і Ізраїль, і багато інших країн. Але це складно, бо ці країни намагаються розмовляти з Росією і іноді ведуть інші розмови", – розповів Зеленський.

Він також назвав потенційний обмін надважливим питанням для України. Глава держави готовий до його проведення в будь-який час, але закликав не загравати з РФ.

"Сьогодні дуже важливо, щоб весь світ не умовляв Росію, загравати не можна, але тиснути політично через будь-які важелі, через закриття бізнесу, через нафтове ембарго", – додав Зеленський.