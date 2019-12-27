Обмін полоненими: Україна звільнить 85-річного шпигуна

Фото: Мехті Логунов (politnavigator.net)

Мехті Логунова вже вивезли в Бахмут

Україна в рамках обміну полоненими передасть на окупований Донбас 85-річного агента російської розвідки з Харкова Мехті Логунова. Про це повідомив його адвокат Дмитро Тихоненков, передає видання graty.me.

За його словами, Логунова вже вивезли з харківського СІЗО до Бахмута Донецької області.

"Мехті Логунов категорично відмовляється просити президента про помилування, оскільки він не сприймає цю владу. У той же час у мене є інформація про те, що Мехті вивезли з СІЗО і зараз він знаходиться в Бахмуті", - повідомив Тихоненков.

Нагадаємо, влітку минулого року Логунова визнали винним у державній зраді. За даними слідства, його завербувала російська військова розвідка, для якої він протягом кількох років збирав секретну інформацію у сфері військово-оборонних розробок.

Обмін полоненими очікується 29 грудня в першій половині дня. За даними ряду ЗМІ, обмін пройде на контрольному пункті в'їзду/виїзду "Майорськ" Донецької області. Передбачається, що сторони обміняються полоненими за формулою "130 на 80".