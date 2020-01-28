Обмен пленными продолжат обсуждать на завтрашней встрече ТКГ

Вопросы обмена пленными продолжат обсуждать на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске 28 января. Об этом на конференции "ОБСЕ в Украине в 2019 году" заявил координатор в рамках гуманитарной подгруппы Тони Фриш, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, на заседаниях контактной группы обсуждается много разных гуманитарных вопросов.

"В том числе обмен удерживаемыми лицами, доступ к людям, нуждающихся в помощи, особенно к представителям самых уязвимых слоев населения. Как я уже сказал, основным гуманитарным вопросом был обмен и одновременное освобождение удерживаемых лиц", - отметил Фриш.

Он также добавил, что гуманитарная подгруппа работает над поиском пропавших без вести и открытием новых пунктов пропуска.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина и Россия начали переговоры об обмене пленными. По словам президента Владимира Зеленского, обсуждаются два трека обмена - с Россией и так называемыми "республиками Донбасса".

По данным Службы безопасности Украины, на оккупированном Донбассе удерживаются 184 человека.